Crisi di governo | l’indiscrezione di Agi | «Grillo sconfortato dal dibattito del M5s | troppa personalizzazione di Conte»

(Di lunedì 18 luglio 2022) A pubblicareè stata l’agenzia stampa Agi: il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppesarebbe «» dalinterno al M5s. Nello specificosarebbe preoccupato dall’eccessiva «» del leader Giuseppenello scontro con Mario Draghi. Eppureaveva sposato all’inizio la strada scelta dall’ex premier. Le ultime prese di posizione dell’autoproclamato «elevato» risalgono al 14 luglio, quando si era dichiarato a favore della scelta di non votare il Dl Aiuti: «Il Movimento 5 Stelle sta facendo il Movimento 5 Stelle». La posizione disarebbe maturata dopo uno dei suoi ultimi incontri a Roma con i parlamentari: «Non ho visto entusiasmo, non c’era più dobbiamo ...

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - FrancoRomanini1 : RT @elio_vito: I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che lo faces… - sergiopillai : RT @elio_vito: I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che lo faces… -

Giochini vergognosi che vanno contro la prassi che vuole che le comunicazioni del Presidente del Consiglio siano fatte nella camera di prima fiducia o dove si è generata la. In entrambi i casi, ...Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è arrivato a Villa Grande, la ex casa ufficio di Zeffirelli, sua residenza e ufficio a Roma, dove seguirà gli sviluppi della. In serata dovrebbe incontrare il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e i capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli. .(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - 'Mi pare che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella respingendo le dimissioni del presidente del Consiglio ...L’AQUILA – “L’ultima versione della filiera dei migliori Meloni – Marsilio – Biondi si sostanzia in dichiarazioni pubbliche che criticano chi legittimamente esprime ...