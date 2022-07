Crisi di governo | il voto di fiducia di mercoledì regala chance a Draghi - Politica - quotidiano net

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - NovecentoV : @liliaragnar Ma in questo periodo la parola CRISI era adoperata quando era necessaria a far capire un disagio. Oggi… - bruttocoso : RT @NicolaMorra63: Sul #Superbonus110 % sarebbe ora di ascoltare i costruttori italiani. Ragioniamo insieme anche su reddito di cittadinan… -

... in qualche ordine è ancora da stabilire con certezza) porta un po' di chiarezza in questa 'drole de', ossia una- non, unacon ilnel pieno dei suoi poteri. Se ...Settimana di attesa sulle politiche per affrontare laenergetica in Europa. Innanzitutto per il piano della Commissione europea, con le proposte per ...Draghi è tornato ad Algeri con mezzo,...«Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale». Recita ...“Mettere Draghi da parte perché Conte è invidioso di lui non è certo la migliore strategia per il Paese”, attacca il presidente di ...