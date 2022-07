Crisi di governo, Beppe Grillo cambia la foto del profilo Whatsapp e mette l’immagine di un barattolo di colla (Di lunedì 18 luglio 2022) Nessun commento pubblico, ma un segnale in privato che ha subito fatto il giro delle chat interne. Il garante del M5s Beppe Grillo, nel mezzo della Crisi di governo, ha cambiato la foto del profilo Whatsapp e postato l’immagine di un barattolo di colla Coccoina. Secondo fonti pentastellate, sarebbe un messaggio rivolto ai parlamentari “incollati alla poltrona”. Per le stesse fonti la foto della Coccoina è da interpretare anche come una smentita di Grillo ad alcune ricostruzioni giornalistiche delle ultime ore che lo descrivono come irritato se non addirittura “sconcertato” dall’atteggiamento del leader 5 stelle Giuseppe Conte. Stando infatti ad alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Nessun commento pubblico, ma un segnale in privato che ha subito fatto il giro delle chat interne. Il garante del M5s, nel mezzo delladi, hato ladele postatodi undiCoccoina. Secondo fonti pentastellate, sarebbe un messaggio rivolto ai parlamentari “inti alla poltrona”. Per le stesse fonti ladella Coccoina è da interpretare anche come una smentita diad alcune ricostruzioni giornalistiche delle ultime ore che lo descrivono come irritato se non addirittura “sconcertato” dall’atteggiamento del leader 5 stelle Giuseppe Conte. Stando infatti ad alcune ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - editta_fazzi : RT @editta_fazzi: Canfora: “Se il governo cade non sarà una tragedia. Il Colle diluirà la crisi” - LauraGi63815697 : RT @ale_villarosa: Oggi sono stato ospite a l'@Ariachetira. Abbiamo parlato della crisi di governo e di quanto sta succedendo alle imprese… -