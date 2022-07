Crisi di Governo, accordo Casellati-Fico: “Fiducia prima in Senato”. Il capogruppo Crippa sotto accusa nell’assemblea 5Stelle (Di lunedì 18 luglio 2022) Mercoledì «comunicazioni Fiduciarie» con intervento di Draghi, discussione e voto nominale sulle risoluzioni di Fiducia Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 luglio 2022) Mercoledì «comunicazionirie» con intervento di Draghi, discussione e voto nominale sulle risoluzioni di

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - StefanoFeltri : Crippa e D’Incà guidano la rivolta anti M5s. Conte non controlla più nulla - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bombardieri 'Crisi governo è grave danno' - -