Cremonese, Braida vicino ad Ansaldi: Lammers e Magnani gli altri obiettivi (Di lunedì 18 luglio 2022) La Cremonese conta di chiudere con Ansaldi in questi giorni, poi punta tutto su Magnani e Lammers La Cremonese vuole rinforzarsi ancora soprattutto per quanto riguarda la difesa. Braida è in continuo contatto con l'entourage di Ansaldi e avrebbe quasi convinto l'argentino a sposare il progetto grigiorosso. Tra gli altri obiettivi ci sono anche Lammers dell'Atalanta e Magnani del Verona, entrambi in uscita dai rispettivi club. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

