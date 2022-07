Crederci, sempre: la biografia di Olivier Giroud è tutta da leggere (Di lunedì 18 luglio 2022) «Non mi piace parlare di me. Inoltre, ho solo trentacinque anni; qualcuno direbbe che è un po’ presto per pubblicare la propria autobiografia. Eppure sentivo dentro di me la voglia di scrivere, anche se non l’urgenza, come fosse un piccolo tarlo». Nella prefazione del suo libro dal titolo Crederci, sempre (scritto con la collaborazione di Dominique Rouch, edito da Baldini+Castoldi) c'è tanto, se non tutto, di Olivier Giroud, centravanti del Milan e della nazionale francese, uno degli uomini chiave nella conquista dello scudetto rossonero al termine dell'ultimo campionato. Crederci, sempre - Olivier Giroud€18.00, Amazon Perché Giroud è quanto di più lontano possa esserci dallo stereotipo del calciatore, almeno per ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) «Non mi piace parlare di me. Inoltre, ho solo trentacinque anni; qualcuno direbbe che è un po’ presto per pubblicare la propria auto. Eppure sentivo dentro di me la voglia di scrivere, anche se non l’urgenza, come fosse un piccolo tarlo». Nella prefazione del suo libro dal titolo(scritto con la collaborazione di Dominique Rouch, edito da Baldini+Castoldi) c'è tanto, se non tutto, di, centravanti del Milan e della nazionale francese, uno degli uomini chiave nella conquista dello scudetto rossonero al termine dell'ultimo campionato.€18.00, Amazon Perchéè quanto di più lontano possa esserci dallo stereotipo del calciatore, almeno per ...

