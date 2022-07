Covid, Sestili: superato il picco in Italia. Ma l'Ecdc avverte: nell'Ue contagi e decessi aumenteranno (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha superato il picco in Italia, la nuova ondata di Covid spinta dalla sottovariante BA.5 di Omicron , con i casi che stanno scendendo da cinque giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 luglio 2022) Hailin, la nuova ondata dispinta dalla sottovariante BA.5 di Omicron , con i casi che stanno scendendo da cinque giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid: superato il picco in Italia, i casi scendono da 5 giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Sestili #ANSA - icsicsxx : RT @Agenzia_Ansa: Covid: superato il picco in Italia, i casi scendono da 5 giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Se… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: superato il picco in Italia, i casi scendono da 5 giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Se… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Covid: superato il picco in Italia, i casi scendono da 5 giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Se… - ereike05 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: superato il picco in Italia, i casi scendono da 5 giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Se… -