Covid | oggi 31 204 nuovi positivi e 112 decessi

(Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 31.204 icontagi da19 registrati in Italia. Lo rende noto il quotidano bollettino diffuso dal Ministero della Salute che aggiunge che sono, invece, 112 i morti accertati. Per quanto ...

Pubblicità

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - francescocosta : Oggi su Morning: il M5S soffre perché ha vinto, esaurendo la sua funzione politica; perché sei ministri italiani va… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - MariellaLoi : 'Covid-19 la fine di un incubo', l'ultimo libro di Giulio Tarro • Imola Oggi - patriziafioran1 : 112 morti per covid oggi in Italia Grazie Gesu' della tua Giustizia -

Il pegno da pagare a Omicron5 resta comunque alto,altri112 morti contro i 79 di ieri mentre ... ****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus Sono 1.951 i casi di- 19 registrati nelle ......sulla piattaforma regionale- 19 e non appena consolidato sarà aggiornato'; la Regione Campania riporta che 'a seguito delle verifiche odierne, si evince che un decesso registrato, risale ...Il tasso di positività p al 15%. I ricoverati con sintomi sono 1.032, di cui 47 in terapia intensiva In Sicilia 2.678 nuovi positivi al Covid e 19 morti che fanno salire i casi totali a 1.489.220 e le ...VARESE – In Lombardia stabili i ricoverati nelle terapie intensive (40). A fronte di 14.924 tamponi effettuati, sono 3.262 i nuovi positivi (21,8%). Quasi 700 nuovi casi a livello locale; in ...