Covid, l'Italia ha superato quota 170mila vittime

Hanno superato quota 170mila le vittime del Covid accertate in Italia dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che evidenzia 31.205 nuovi contagi e 112 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta, invece, al 23%, sostanzialmente stabile (ieri 22,8%) con 135.642 tamponi.

Sono invece 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.848, rispetto a ieri 272 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, 10.655 in meno rispetto a ieri, di cui 1.443.130 si trovano in isolamento domiciliare.

