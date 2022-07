Covid, l’Ema ha iniziato la valutazione del vaccino Pfizer-Biontech per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha iniziato a valutare la richiesta di estendere l’uso del vaccino Covid 19 Comirnaty (sviluppato da Pfizer-Biontech), nei bambini da 6 mesi a 4 anni. Ad annunciarlo è la stessa Ema via Twitter. Il 23 maggio Pfizer aveva annunciato i dati della fase 2 e 3 del composto a Rna messaggero. Stando a questi risultati con tre dosi c’è un’efficacia dell’80,3% rilevata in un periodo in cui la variante Omicron di Sars CoV 2 era già predominante. È uno dei dati “positivi” della sperimentazione condivisi dalle due aziende Usa e tedesca. Dati che, si leggeva in una nota, “hanno mostrato che tre dosi del vaccino” permettono di ottenere “una forte risposta immunitaria, un’elevata efficacia” con “un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) haa valutare la richiesta di estendere l’uso del19 Comirnaty (sviluppato da), neida 6a 4. Ad annunciarlo è la stessa Ema via Twitter. Il 23 maggioaveva annunciato i dati della fase 2 e 3 del composto a Rna messaggero. Stando a questi risultati con tre dosi c’è un’efficacia dell’80,3% rilevata in un periodo in cui la variante Omicron di Sars CoV 2 era già predominante. È uno dei dati “positivi” della sperimentazione condivisi dalle due aziende Usa e tedesca. Dati che, si leggeva in una nota, “hanno mostrato che tre dosi del” permettono di ottenere “una forte risposta immunitaria, un’elevata efficacia” con “un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Ema avvia la valutazione del vaccino Pfizer per i bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni #ANSA - enribarillari : Chi fa del male ai bambini non merita di vivere - nina_x72 : RT @Agenzia_Ansa: L'Ema avvia la valutazione del vaccino Pfizer per i bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni #ANSA - VivMilano : RT @FrancoScarsell2: L'Ema ha iniziato a valutare la richiesta di estendere l'uso del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech anche ai bambin… - MenefregoCV19 : Assassini state lontano dai bambini #EMAASSASSINA Squid News -