Covid, le notizie di oggi. Vaccini, quarte dosi in crescita. DIRETTA (Di lunedì 18 luglio 2022) Il picco è stato raggiunto venerdì scorso, 15 luglio, con oltre 56 mila somministrazioni. Anche il giorno dopo, nonostante il sabato, gli italiani non si sono fermati, con quasi 35mila vaccinazioni, il triplo del sabato precedente quando erano state 11mila Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 luglio 2022) Il picco è stato raggiunto venerdì scorso, 15 luglio, con oltre 56 mila somministrazioni. Anche il giorno dopo, nonostante il sabato, gli italiani non si sono fermati, con quasi 35mila vaccinazioni, il triplo del sabato precedente quando erano state 11mila

Agenzia_Ansa : Covid: giudice reintegra la psicologa sospesa: 'Il vaccino è invasivo nel Dna. Non può essere costretta, può altera… - Agenzia_Ansa : Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Già la… - Agenzia_Ansa : A Macao è in atto la peggiore ondata di Covid dall'inizio della pandemia. Oggi è stato annunciato un lockdown, che… - ANSA_Salute : Secondo quanto emerge da uno studio condotto all'Università di Tokyo, la sotto-variante BA.2.75 rispetto a BA.2, BA… - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: BA.2.75,da studio primi dati su efficacia monoclonali -

LATINA – Sono 336 i contagi Covid registrati oggi in provincia di Latina, numero riferito ai tamponi eseguiti nella giornata di domenica quindi sempre più basso. Si registra però ancora un decesso di ... Covid: un decesso e 308 nuovi casi in Alto Adige In Alto Adige nelle ultime 24 ore si sono registrati 308 nuovi casi (15 pcr e 293 test antigenici) e il decesso di un paziente covid (un uomo over 70). Gli altoatesini in quarantena sono 6900, mentre ...