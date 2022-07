Covid Italia, ricoveri stabili: reparti ordinari al 16% e intensive al 4% (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Il tasso di occupazione nei reparti ordinari è stabile al 16%, resta al 4% nelle terapie intensive: lo scorso anno, i posti letto occupati in questo periodo erano il 2% sia in area non critica che critica. Questa la fotografia scattata dall’Agenas nella rilevazione sui dati del 17 luglio. L’occupazione dei posti letto in area non critica per Covid-19 è ferma al 16% dal 14 luglio, dopo una crescita costante dalla fine del mese scorso: il 27 giugno era al 9%. Diverse regioni, però, si collocano ben al di sopra del 16%: fra queste, Umbria (42%), Calabria (32%), Sicilia (28%), Basilicata (27%), Liguria (25%), Valle d’Aosta (24%) e Friuli Venezia Giulia (21%). Con il 10%, l’Umbria è al di sopra anche del tasso di occupazione delle terapie intensive (4%), come Calabria (9%), Lazio (8%), ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Il tasso di occupazione neiè stabile al 16%, resta al 4% nelle terapie: lo scorso anno, i posti letto occupati in questo periodo erano il 2% sia in area non critica che critica. Questa la fotografia scattata dall’Agenas nella rilevazione sui dati del 17 luglio. L’occupazione dei posti letto in area non critica per-19 è ferma al 16% dal 14 luglio, dopo una crescita costante dalla fine del mese scorso: il 27 giugno era al 9%. Diverse regioni, però, si collocano ben al di sopra del 16%: fra queste, Umbria (42%), Calabria (32%), Sicilia (28%), Basilicata (27%), Liguria (25%), Valle d’Aosta (24%) e Friuli Venezia Giulia (21%). Con il 10%, l’Umbria è al di sopra anche del tasso di occupazione delle terapie(4%), come Calabria (9%), Lazio (8%), ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : @OfficialTozzi Non tutti i non vaccinati sono #NoVax. Se hai fatto 45 #vaccini e non fai quello contro il #Covid, n… - GuidoDeMartini : ?? IN ITALIA DAI GIUDICI ARRIVANO LE PRIME RISPOSTE AI DUBBI di chi contesta l’obbligo vaccinale ?? Un ragazzo di 16… - antoguerrera : Ps. Italia ha più morti per Covid in proporzione di UK, Francia, Germania e Canada, nonostante l’integralismo (di A… - GazzettaDelSud : #Covid, #Sestili: superato il picco in Italia. Ma l'#Ecdc avverte: nell'Ue contagi e decessi aumenteranno. #Omicron5 - Gabrigrifo1 : Torno da un bel weekend lungo fuori dall'Italia (paesi bassi)e scopro che ancora qui da noi esiste il covid(influen… -