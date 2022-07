Covid | in Lombardia 12 decessi e oltre tremila nuovi positivi | quasi 300 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (40). A fronte di 14.924 tamponi effettuati, sono 3.262 i(21,8%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 14.924, totale complessivo: 39.497.538 – icasi: 3.262 – in terapia intensiva: 40 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.538 (+12) – i, totale complessivo: 41.142 (+12) Icasi per provincia: Milano: 1.055 di cui 508 a Milano città;: 285; Brescia: 518; Como: 154; Cremona: 106; Lecco: 65; Lodi: 46; Mantova: 122; Monza e Brianza: 329; Pavia: 242; Sondrio: 21; Varese: 212.