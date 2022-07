Covid in Campania, 3.060 casi e 11 morti: indice di contagio al 23,93%, 76 nuovi ricoveri in 24 ore (Di lunedì 18 luglio 2022) Cala il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.060 positivi su 12.789 tamponi esaminati, 4.085 in... Leggi su ilmattino (Di lunedì 18 luglio 2022) Cala il numero dipositivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.060 positivi su 12.789 tamponi esaminati, 4.085 in...

