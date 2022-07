Covid | Campania; tasso al 23 | 92% | 10 le nuove vittime

Pubblicità

occhio_notizie : Il bollettino #Covid in #Campania - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania tasso incidenza al 23,92%. Dieci le vittime ** - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 3.060 positivi su 12.789 tamponi nelle ultime 24 ore - VesuvioLive : COVID CAMPANIA/ Boom di ricoveri, +76 in un solo giorno. Bollettino 18 luglio 2022 - domenicosabell1 : RT @salernotoday: Covid, 3.060 nuovi contagi e 11 decessi in Campania: il bollettino -

Sono 3060 i positivi del giorno insui 12789 test effettuati per un indice di contagio pari al 23,92%, di un paio di punti superiore al dato di ieri (21,62%) a fronte tuttavia di un numero meno significativo di tamponi ...L'occupazione dei posti letto in area non critica per- 19 è ferma al 16% dal 14 luglio, dopo ... come Calabria (9%), Lazio (8%), Sicilia (6%), Liguria (6%),(6%).Sono 3060 i positivi del giorno in Campania sui 12789 test effettuati per un indice di contagio pari al 23,92%, di un paio di punti superiore al dato di ieri (21,62%) a fronte tuttavia di un numero me ...Ai 41esimi Giochi Mondiali della Medicina e Sanità, svoltisi a Vila Real de Santo Antonio (Portogallo), il team partenopeo di calcio “Un Cuore per Amico” si è laureato per la quarta volta campione del ...