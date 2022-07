Covid | bollettino oggi | 31 205 casi e 112 morti | le vittime in Italia superano quota 170 mila

Pubblicità

RobertoBurioni : Quando qualcuno vi dice che i vaccini non funzionano, fategli vedere questa figura tratta dal rapporto di ieri dell… - infoitsalute : Covid, il bollettino di lunedì 18 luglio: 31.204 nuovi contagi e 112 morti - telodogratis : Covid oggi Basilicata, 496 contagi e 2 morti: bollettino 18 luglio - telodogratis : Covid oggi Italia, 31.204 contagi e 112 morti: bollettino 18 luglio - katroia : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, il bollettino: 2.357 casi. Tasso di positività al 15% -

L'ultimoregistra 112 persone positive decedute (21 delle quali risultano da conteggi ... aggiornata al 17 luglio, comunica il tasso di occupazione degli ospedali da parte di pazienti-...Sono in calo a 31.204 i nuovi contagi da- 19 ( - 36mila) con il consueto calo dei tamponi nei giorni festivi (135mila, - 162mila). Lo rileva ilodierno del ministero della Salute ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 31.204 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 135.642 tamponi effetttuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza C ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...