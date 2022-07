Covid | areazione a scuola – Il comitato Ideascuola boccia l’Iss e ministero | “Dopo 4 mesi di attesa nessuna indicazione”

(Di lunedì 18 luglio 2022) “L’elefante ha partorito un topolino”. A etichettare così il parere tecnico redatto dall’Istituto superiore di Sanità per l’emanazione delle linee guida per la ventilazione nelle aule è ilIdeache da diversisi sta battendo per avere il documento previsto ai sensi della Legge 11 del 18 febbraio scorso.quattrod’in queste ore ildella Salute ha trasmesso a viale Trastevere il rapporto che tuttavia “non dàspecifica tecnica né alcuno standard di requisiti minimi. Si fa genericamente riferimento – spiegano gli esperti del– ai ricambi d’aria suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità (10 l/s/p) maaltra ...

