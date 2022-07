Covid 19 in Campania, bollettino del 17 luglio: 3060 tamponi positivi (Di lunedì 18 luglio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 17 luglio, parla di 3060 positivi su 12789 tamponi analizzati. I positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 3060, di cui positivi all’antigenico 2925 e al molecolare 135. I tamponi effettuati sono 12789 di cui antigenici 11066 e molecolari 1723. 10 i decessi nelle Leggi su 2anews (Di lunedì 18 luglio 2022)19 in: ildi ieri, domenica 17, parla disu 12789analizzati. Idel giorno al19 insono, di cuiall’antigenico 2925 e al molecolare 135. Ieffettuati sono 12789 di cui antigenici 11066 e molecolari 1723. 10 i decessi nelle

