Cosa sappiamo del virus Marburg, che in Ghana ha ucciso due persone (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Oms conferma la prima epidemia della grave febbre emorragica nel paese africano. La situazione, per ora, è sotto controllo Leggi su wired (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Oms conferma la prima epidemia della grave febbre emorragica nel paese africano. La situazione, per ora, è sotto controllo

Pubblicità

borghi_claudio : @Guglielmo_Totti Senti, la situazione è questa: hai fame e ci sono solo due ristoranti. Uno propone veleno per topi… - Frances54325203 : RT @MaSte92_: @LeviAck8_ Dicci una cosa che non sappiamo - MaSte92_ : @LeviAck8_ Dicci una cosa che non sappiamo - Carlingi : @Mary_Cric @BarbagianStein @LaBombetta76 Magari lo prendeva con l'aceto, cosa ne sappiamo noi, in fondo? - tooxanxious : @miocuginoMigue2 A me é successa una cosa simile con filologia romanza, ma ho accettato pure io nonostante mi abbas… -