Cosa ha fatto Totti dopo l’annuncio della separazione con Ilary Blasi (Di lunedì 18 luglio 2022) Avete visto che Cosa ha fatto Francesco Totti dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi? Spuntano le prime immagine dell’ex capitano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno circa una settimana fa e ha spiazzato tutti i fan che credevano nel loro amore: Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono separati ufficialmente. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 luglio 2022) Avete visto chehaFrancescoda? Spuntano le prime immagine dell’ex capitano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno circa una settimana fa e ha spiazzato tutti i fan che credevano nel loro amore: Francescoedsi sono separati ufficialmente. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

petergomezblog : @aldotorchiaro @bennuccia76 @marcotravaglio Se vuoi te lo spiego io: Draghi, come gli ha peraltro fatto notare Matt… - borghi_claudio : Ho dovuto pure rispondere a @iacopo_melio che in un post assai sgradevole ?? - annatrieste : In attesa dell'ufficialità va detta una cosa. Ve lo ricordate il fatto 'tutti sono utili, nessuno è indispensabile'… - CarlottiSauro : @sbonaccini @Avvenire_Nei Perché fino ad ora cosa avete fatto , solo mangiato, scherzato, e raccontato “ balle a destra e a manca! Vergogna! - lanonsimpatica_ : credi di potermi ferire? ho detto piú di una volta 'ma io che cosa ho fatto di male?' -