Cosa ci dice l' arrivo di Dybala a Roma su Mourinho e il calcio italiano

L'epilogo della tormentata estate mercantile di Paulo Dybala, giunto la scorsa notte nel ritiro portoghese della Roma, dice meno della svolta di carriera per il giocatore e più dell'appeal magnetico che il neotatuato José Mourinho mantiene saldo – da quasi vent'anni – nei confronti di atleti, società, tifosi e mass media. I ben informati di cose capitoline sapevano già da una settimana che la soluzione giallorossa era la più accreditabile: mentre l'Inter, beandosi di Lukaku, si è resa conto che le operazioni in uscita dei propri attaccanti erano tutte da costruire, e il Napoli (pronto a trattenere Osimhen e ad abbandonare Mertens) si sta per regalare Deulofeu, lo Special One ha compiuto personalmente tutti i passaggi necessari per convincere il fantasista argentino a trasferirsi nell'Urbe.

