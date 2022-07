Coronavirus, oggi in Italia 31.205 nuovi casi. Ma le vittime in totale superano 170mila (Di lunedì 18 luglio 2022) Hanno superato quota 170mila i morti in Italia contagiati dal Covid. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che evidenzia 31.205 nuovi contagi e 112 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 luglio 2022) Hanno superato quotai morti incontagiati dal Covid. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che evidenzia 31.205contagi e 112nelle ultime 24 ore. Il...

