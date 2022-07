Corona virus: Italia, attualmente positivi a test ( in un giorno) con decessi () e guariti (). Totale di casi (31204) Dati della protezione civile: effettuati 135642 tamponi (Di lunedì 18 luglio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, attualmente positivi a test ( in un giorno) con decessi () e guariti (). Totale di casi (31204) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 135642 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 luglio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo( in un) con() e().di) proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

PaoloBMb70 : @Leonard1306___ Tamponi FALSATI NON solo perché rilevano QUALSIASI ceppo di Corona Virus, ma alcuni 'precaricati' p… - essereminimal : RT @TARTARUGHELIBE4: Questa scienza e scienziati sono talmente presi dal corona virus che tra poco vi diranno che se non siete vaccinati gi… - GiancarloPilus1 : RT @TARTARUGHELIBE4: Questa scienza e scienziati sono talmente presi dal corona virus che tra poco vi diranno che se non siete vaccinati gi… - TARTARUGHELIBE4 : Questa scienza e scienziati sono talmente presi dal corona virus che tra poco vi diranno che se non siete vaccinati… - Marco49922370 : Il requisito di installare un braccialetto elettronico per i cittadini che hanno avuto una storia di malattia coron… -