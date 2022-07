Coppa Italia iQFOiL, conclusa la terza tappa al Circolo Surf Torbole (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è conclusa al Circolo Surf Torbole la terza tappa di Coppa Italia iQFOiL. Classifica che non ha subito particolari stravolgimenti rispetto ai primi due giorni di regata: netta la vittoria nei senior per l’Italiano Luca Di Tomassi (SV marina Militare), che con 11 punti ha staccato il brasiliano Isaac Mateus, secondo overall, e con 18 Daniele Benedetti (Fiamme Gialle), 2° Italiano nella ranking di Coppa Italia. Il futuro azzurro alla Coppa Italia iQFOiL Ottima la prova anche per il velista di casa Manolo Modena, che ha difeso il quarto posto overall, terzo Italiano e primo tra gli under 21: una ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 18 luglio 2022) Si èalladi. Classifica che non ha subito particolari stravolgimenti rispetto ai primi due giorni di regata: netta la vittoria nei senior per l’no Luca Di Tomassi (SV marina Militare), che con 11 punti ha staccato il brasiliano Isaac Mateus, secondo overall, e con 18 Daniele Benedetti (Fiamme Gialle), 2°no nella ranking di. Il futuro azzurro allaOttima la prova anche per il velista di casa Manolo Modena, che ha difeso il quarto posto overall, terzono e primo tra gli under 21: una ...

