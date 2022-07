Contro gli anarchici del termostato, quelli che ‘non sia mai che ci impongano limiti ai consumi’ (Di lunedì 18 luglio 2022) Vorrei ragionare su come si posizioneranno le varie opzioni elettorali rispetto ai limiti e ai costi dei consumi energetici, perché la transizione ecologica non può essere solo un trasloco alla pari dalle fonti fossili alle rinnovabili. Non ce la si fa, non è possibile: una diminuzione o almeno un contenimento dei consumi sono inevitabili. I consumi energetici in Italia sono aumentati nei primi mesi dell’anno, sostanzialmente tornando ai livelli pre-Covid. Sono aumentati nonostante il caro-bollette e nonostante (ma questo era più ovvio e scontato) gli appelli a ridurre i profitti della Russia dopo l’inizio della invasione. All’interno di questo quadro generale di aumento, sembra però vedersi una diminuzione relativa dei consumi strettamente domestici. Secondo una ricerca pubblicata da Milena Gabanelli, essi sarebbero calati del 5% rispetti ai primi mesi del 2021. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Vorrei ragionare su come si posizioneranno le varie opzioni elettorali rispetto aie ai costi dei consumi energetici, perché la transizione ecologica non può essere solo un trasloco alla pari dalle fonti fossili alle rinnovabili. Non ce la si fa, non è possibile: una diminuzione o almeno un contenimento dei consumi sono inevitabili. I consumi energetici in Italia sono aumentati nei primi mesi dell’anno, sostanzialmente tornando ai livelli pre-Covid. Sono aumentati nonostante il caro-bollette e nonostante (ma questo era più ovvio e scontato) gli appelli a ridurre i profitti della Russia dopo l’inizio della invasione. All’interno di questo quadro generale di aumento, sembra però vedersi una diminuzione relativa dei consumi strettamente domestici. Secondo una ricerca pubblicata da Milena Gabanelli, essi sarebbero calati del 5% rispetti ai primi mesi del 2021. Se ...

