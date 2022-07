Conte avverte: "Chi è in dissenso può andare via. Aspettiamo un segnale dal premier" (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Un'assemblea fiume. Conclusa dalla sintesi di Conte: capisco le difficoltà di ognuno ma chi non se la sente di essere su questa linea è libero di andare via. Il presidente del Movimento 5 stelle ha tirato le somme di una lunga riunione durante la quale hanno parlato deputati, senatori ed esponenti del governo. La linea maggioritaria - ha concluso l'ex premier secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è quella di attendere un segnale da Draghi, la responsabilità non è nostra, è lui che deve dare garanzie. L'opzione prevalente durante gli interventi è stata quella - riferiscono fonti parlamentari pentastellate - di andare all'opposizione. Un'altra è quella della tregua (ma minoritaria). L'ultima è quella di restare dentro ma con garanzie prima dell'intervento di mercoledì del presidente ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Un'assemblea fiume. Conclusa dalla sintesi di: capisco le difficoltà di ognuno ma chi non se la sente di essere su questa linea è libero divia. Il presidente del Movimento 5 stelle ha tirato le somme di una lunga riunione durante la quale hanno parlato deputati, senatori ed esponenti del governo. La linea maggioritaria - ha concluso l'exsecondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è quella di attendere unda Draghi, la responsabilità non è nostra, è lui che deve dare garanzie. L'opzione prevalente durante gli interventi è stata quella - riferiscono fonti parlamentari pentastellate - diall'opposizione. Un'altra è quella della tregua (ma minoritaria). L'ultima è quella di restare dentro ma con garanzie prima dell'intervento di mercoledì del presidente ...

