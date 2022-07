Confindustria Energia, con elezioni percorso sicurezza energetica più difficile (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Certamente senza una stabilità di Governo tutto è più difficile. Erano oramai quasi 6 mesi che il Governo lavorava a spron battuto per mettere in campo tutte le soluzioni per migliorare la sicurezza energetica: interrompere questo percorso è chiaro che è un problema, un dramma. Se dovesse cadere l’esecutivo e dovessimo andare ad elezioni in autunno, si aprirebbe un periodo di forte instabilità e tutto diventerebbe più complicato sotto questo profilo”. Così Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia, commenta con l’Adnkronos, le difficoltà politiche in cui si dibatte il Paese. A essere compromesso, soprattutto, per Confindustria Energia, è quel ruolino di marcia messo a punto per rispondere alle emergenze più ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “Certamente senza una stabilità di Governo tutto è più. Erano oramai quasi 6 mesi che il Governo lavorava a spron battuto per mettere in campo tutte le soluzioni per migliorare la: interrompere questoè chiaro che è un problema, un dramma. Se dovesse cadere l’esecutivo e dovessimo andare adin autunno, si aprirebbe un periodo di forte instabilità e tutto diventerebbe più complicato sotto questo profilo”. Così Giuseppe Ricci, presidente di, commenta con l’Adnkronos, le difficoltà politiche in cui si dibatte il Paese. A essere compromesso, soprattutto, per, è quel ruolino di marcia messo a punto per rispondere alle emergenze più ...

