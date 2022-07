Confalonieri: «Mia moglie Annick, morta per il Covid. A Berlusconi dico: punta su Meloni» (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente Mediaset: «Sono milanese, filoleghista, bossiano. Ogni mattina suono Beethoven, Schumann, Bach, Debussy: è il momento più bello della giornata» Leggi su corriere (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente Mediaset: «Sono milanese, filoleghista, bossiano. Ogni mattina suono Beethoven, Schumann, Bach, Debussy: è il momento più bello della giornata»

Pubblicità

MarcoPorcu2 : Confalonieri: «Mia moglie Annick, morta per il Covid. A Berlusconi dico: punta su Meloni» - Patetici... ormai alla… - nonstop9981 : Confalonieri: «Mia moglie Annick, morta per il Covid. A Berlusconi dico: punta su Meloni» - DavideDana : Fedele Confalonieri: «Mia moglie Annick, morta per il Covid. A Berlusconi dico: punta su Meloni»-… - FrancoZerlenga : Il vecchio fascista imbroglione ancora da consiglio al suo compare : «Mia moglie Annick, morta per il Covid. A Berl… - kospeti : Confalonieri: «Mia moglie Annick, morta per il Covid. A Berlusconi dico: punta su Meloni» @corriere Questa è la pa… -