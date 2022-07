Con Draghi ad Algeri il gas all’Italia viene dal Mediterraneo (Di lunedì 18 luglio 2022) Nonostante i problemi di politica interna in Italia, Mario Draghi oggi ha effettuato una visita ufficiale in Algeria allo scopo di preservare la sicurezza in campo energetico del nostro Paese. L’aereo del premier italiano è atterrato questa mattina ad Algeri insieme alla delegazione del governo italiano per il quarto vertice intergovernativo italo-Algerino. Nonostante la crisi di governo a Roma, che ha costretto il nostro primo ministro a ridurre il tempo di permanenza nel Paese della sponda sud del Mediterraneo, l’appuntamento era considerato di vitale importanza per garantire la sicurezza energetica al nostro Paese, sempre più alla ricerca di una dipendenza dal gas della Russia. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che durante la missione ha messo in evidenza come il governo ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 luglio 2022) Nonostante i problemi di politica interna in Italia, Mariooggi ha effettuato una visita ufficiale ina allo scopo di preservare la sicurezza in campo energetico del nostro Paese. L’aereo del premier italiano è atterrato questa mattina adinsieme alla delegazione del governo italiano per il quarto vertice intergovernativo italo-no. Nonostante la crisi di governo a Roma, che ha costretto il nostro primo ministro a ridurre il tempo di permanenza nel Paese della sponda sud del, l’appuntamento era considerato di vitale importanza per garantire la sicurezza energetica al nostro Paese, sempre più alla ricerca di una dipendenza dal gas della Russia. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che durante la missione ha messo in evidenza come il governo ...

