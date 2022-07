"Con 40 gradi non si può votare". Porro umilia l'ex ministro: l'ultima follia (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, mercoledì riferirà alle Camere sulla crisi di governo. Il pressing per un esecutivo bis dell'ex banchiere della Bce è sempre più insistente, anche a livello internazionale, ma alcuni partiti come Fratelli d'Italia e Lega, ritengono che sia giunto il momento di andare a votare in autunno anziché a primavera 2023 perché non c'è più la maggioranza di unità nazionale dopo lo strappo del M5S sulla mancata fiducia al Dl Aiuti. Ma, il fronte di un altro governo di larghe intese si rimpingua di giorno in giorno e resuscita perfino ex politici. Durante lo spettacolo la Zanzara nella Zuppa a “La Ripartenza”, dal teatro Petruzzelli di Bari, i giornalisti Nicola Porro e Giuseppe Cruciani discutevano di questa curiosa e annosa impossibilità di dar voce al popolo quando la legislatura non ha più i numeri. Ogni motivo è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, mercoledì riferirà alle Camere sulla crisi di governo. Il pressing per un esecutivo bis dell'ex banchiere della Bce è sempre più insistente, anche a livello internazionale, ma alcuni partiti come Fratelli d'Italia e Lega, ritengono che sia giunto il momento di andare ain autunno anziché a primavera 2023 perché non c'è più la maggioranza di unità nazionale dopo lo strappo del M5S sulla mancata fiducia al Dl Aiuti. Ma, il fronte di un altro governo di larghe intese si rimpingua di giorno in giorno e resuscita perfino ex politici. Durante lo spettacolo la Zanzara nella Zuppa a “La Ripartenza”, dal teatro Petruzzelli di Bari, i giornalisti Nicolae Giuseppe Cruciani discutevano di questa curiosa e annosa impossibilità di dar voce al popolo quando la legislatura non ha più i numeri. Ogni motivo è ...

