Come ti trucco la crisi: le manovre di M5S e Pd per condizionare il voto di mercoledì su Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) Quando la politica tace, è la procedura a dare le carte. E quella parlamentare possiede un’alchimia talmente potente da risultare spesso risolutiva. È quel che sognano ora gli sherpa del comma e i rabdomanti del precedente in forza ai gruppi parlamentari di Montecitorio e Palazzo Madama pur di venire a capo della crisi più stravagante di sempre. mercoledì prossimo s’annuncia Come la giornata decisiva. Ma ancor più decisiva potrebbe rivelarsi la scelta del campo per il calcio d’inizio della partita: Camera o Senato? Una questione solo apparentemente di lana caprina. E sì, perché non sfugge a nessuno che l’ottenimento della fiducia in un ramo del Parlamento condiziona l’esito anche nell’altro. Lega e FI vogliono che il dibattito sulla crisi inizi al Senato E più essa e larga, più smonta gli obiettivi demolitori degli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Quando la politica tace, è la procedura a dare le carte. E quella parlamentare possiede un’alchimia talmente potente da risultare spesso risolutiva. È quel che sognano ora gli sherpa del comma e i rabdomanti del precedente in forza ai gruppi parlamentari di Montecitorio e Palazzo Madama pur di venire a capo dellapiù stravagante di sempre.prossimo s’annunciala giornata decisiva. Ma ancor più decisiva potrebbe rivelarsi la scelta del campo per il calcio d’inizio della partita: Camera o Senato? Una questione solo apparentemente di lana caprina. E sì, perché non sfugge a nessuno che l’ottenimento della fiducia in un ramo del Parlamento condiziona l’esito anche nell’altro. Lega e FI vogliono che il dibattito sullainizi al Senato E più essa e larga, più smonta gli obiettivi demolitori degli ...

