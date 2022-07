Come sta Pippo Baudo? Preoccupazioni per la sua salute dopo il viaggio del figlio (Di lunedì 18 luglio 2022) Negli ultimi tempi Pippo Baudo ha scelto di rinunciare alle tante proposte che gli sono pervenute dal mondo della televisione. In molti immaginavano che il popolarissimo conduttore avesse ormai intenzione di dire basta al piccolo schermo, anche tenendo conto dei suoi 86 anni. Ma stando a quanto trapelato nelle ultime ore sembra che il motivo che ha spinto Pippo Baudo a dire di no a queste proposte sia un altro. D’altronde, l’aver declinato anche l’invito di Amadeus a partecipare al prossimo Festival di Sanremo aveva destato più di qualche sospetto. Il figlio Alessandro sta tornando dall’Australia per stare vicino al padre. E’ proprio lui, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, a spiegare che il suo famosissimo papà “ha ancora una tempra forte e una voce squillante”, nonostante l’età. “La ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 18 luglio 2022) Negli ultimi tempiha scelto di rinunciare alle tante proposte che gli sono pervenute dal mondo della televisione. In molti immaginavano che il popolarissimo conduttore avesse ormai intenzione di dire basta al piccolo schermo, anche tenendo conto dei suoi 86 anni. Ma stando a quanto trapelato nelle ultime ore sembra che il motivo che ha spintoa dire di no a queste proposte sia un altro. D’altronde, l’aver declinato anche l’invito di Amadeus a partecipare al prossimo Festival di Sanremo aveva destato più di qualche sospetto. IlAlessandro sta tornando dall’Australia per stare vicino al padre. E’ proprio lui, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, a spiegare che il suo famosissimo papà “ha ancora una tempra forte e una voce squillante”, nonostante l’età. “La ...

