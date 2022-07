Come sta il nuoto a Roma (Di lunedì 18 luglio 2022) Pubblichiamo un estratto da “Il cuore dentro alle scarpe. Sport e storie a Roma” di Francesco Longo, edito da 66thand2nd. La vicinanza con la seconda statua deve impensierire Ercole. Dopo aver abbandonato la marina mercantile, Matthew Webb si allena per attraversare a nuoto la Manica, nessuno ci e? mai riuscito, qualcuno ci ha provato. Il suo primo tentativo fallisce, a causa del mare molto mosso. Ci riprova dodici giorni dopo, il 24 agosto 1875. Parte da Dover e dopo ventidue ore di nuoto tocca terra in Francia. Webb diventa celebre, viene eretto un arco di trionfo in suo onore nella citta? dove e? nato, Shropshire, i giovani lo venerano. Secondo lo scrittore Richard Jefferies, la traversata della Manica oscura anche le «gesta di Aiace ed Ercole: nemmeno la mitologia riusciva a fornire esempi che potessero eguagliare l’impresa di ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 18 luglio 2022) Pubblichiamo un estratto da “Il cuore dentro alle scarpe. Sport e storie a” di Francesco Longo, edito da 66thand2nd. La vicinanza con la seconda statua deve impensierire Ercole. Dopo aver abbandonato la marina mercantile, Matthew Webb si allena per attraversare ala Manica, nessuno ci e? mai riuscito, qualcuno ci ha provato. Il suo primo tentativo fallisce, a causa del mare molto mosso. Ci riprova dodici giorni dopo, il 24 agosto 1875. Parte da Dover e dopo ventidue ore ditocca terra in Francia. Webb diventa celebre, viene eretto un arco di trionfo in suo onore nella citta? dove e? nato, Shropshire, i giovani lo venerano. Secondo lo scrittore Richard Jefferies, la traversata della Manica oscura anche le «gesta di Aiace ed Ercole: nemmeno la mitologia riusciva a fornire esempi che potessero eguagliare l’impresa di ...

