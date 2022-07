Come iscriversi al nuovo Registro delle Opposizioni per cellulari (Di lunedì 18 luglio 2022) Il nuovo Registro delle Opposizioni dovrebbe essere in arrivo entro il 27 luglio 2022, estendendo il proprio raggio d’azione, e quindi i propri servigi, anche ai numeri di rete mobile, oltre a quelli di rete fissa, già facenti parte del servizio. Chi in possesso di uno smartphone cellulare potrà, da quella data, iscriversi al nuovo Registro delle Opposizioni, così da evitare di essere costantemente contattati, anche nei momenti meno opportuni, dalle telefonate dei call center. D’altro canto, il telemarketing aggressivo sta diventando una pratica sempre più diffusa, ed è quindi giusto porle un freno con qualsiasi mezzo possibile per evitare di essere sempre importunati dalle più svariate numerazioni, che spuntano fuori ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildovrebbe essere in arrivo entro il 27 luglio 2022, estendendo il proprio raggio d’azione, e quindi i propri servigi, anche ai numeri di rete mobile, oltre a quelli di rete fissa, già facenti parte del servizio. Chi in possesso di uno smartphone cellulare potrà, da quella data,al, così da evitare di essere costantemente contattati, anche nei momenti meno opportuni, dalle telefonate dei call center. D’altro canto, il telemarketing aggressivo sta diventando una pratica sempre più diffusa, ed è quindi giusto porle un freno con qualsiasi mezzo possibile per evitare di essere sempre importunati dalle più svariate numerazioni, che spuntano fuori ...

