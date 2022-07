Come funziona il preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Di lunedì 18 luglio 2022) Il lavoratore che vuole dimettersi e il datore di lavoro che intende licenziare un proprio dipendente sono tenuti a rispettare il c.d. preavviso secondo quanto previsto dall’art. 2118 del Codice Civile. Questo istituto è una forma di tutela della parte che subisce l’interruzione del contratto di lavoro. È un periodo che serve non solo per cercare un’altra risorsa in sostituzione e per poter effettuare il “passaggio di consegne”, ma più in generale per attenuare le conseguenze e gli eventuali danni che potrebbero derivare da una brusca chiusura del rapporto anche nei confronti di soggetti esterni alla struttura aziendale. preavviso: definizione e obbligo Il periodo di preavviso è il lasso di tempo tra la comunicazione di cessazione del contratto di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 luglio 2022) Il lavoratore che vuole dimettersi e il datore diche intende licenziare un proprio dipendente sono tenuti a rispettare il c.d.secondo quanto previsto dall’art. 2118 del Codice Civile. Questo istituto è una forma di tutela della parte che subisce l’interruzione del contratto di. È un periodo che serve non solo per cercare un’altra risorsa in sostituzione e per poter effettuare il “passaggio di consegne”, ma più in generale per attenuare le conseguenze e gli eventuali danni che potrebbero derivare da una brusca chiusura delanche nei confronti di soggetti esterni alla struttura aziendale.: definizione e obbligo Il periodo diè il lasso di tempo tra la comunicazione didel contratto di ...

