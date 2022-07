Colpo di scena durante le riprese di Mare Fuori: polemica per bacio saffico (Di lunedì 18 luglio 2022) Mare Fuori genera polemica fin dentro il set. Oggi è avvenuto un episodio bizzarro, che ha del comico durante lo shooting fotografico dell’acclamata serie Rai, acquistata anche da Netflix. Scopriamo che cosa è successo. Mare Fuori: stop alle riprese a causa di una suora Mare Fuori è una serie che sta riscuotendo molto successo tra i giovanissimi. La terza stagione uscirà durante il 2022 e già si annuncia come un successo. A Napoli, dove si svolgono le riprese, stavano girando uno shooting fotografico in cui veniva immortalato un bacio tra due attrici della serie: Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Le attrici si trovavano ai Quartieri Spagnoli di Napoli, appoggiate ad un muro, mentre ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 luglio 2022)generafin dentro il set. Oggi è avvenuto un episodio bizzarro, che ha del comicolo shooting fotografico dell’acclamata serie Rai, acquistata anche da Netflix. Scopriamo che cosa è successo.: stop allea causa di una suoraè una serie che sta riscuotendo molto successo tra i giovanissimi. La terza stagione usciràil 2022 e già si annuncia come un successo. A Napoli, dove si svolgono le, stavano girando uno shooting fotografico in cui veniva immortalato untra due attrici della serie: Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Le attrici si trovavano ai Quartieri Spagnoli di Napoli, appoggiate ad un muro, mentre ...

