Classifica film al botteghino 11 luglio – 17 luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 4 al 10. THOR: LOVE AND THUNDER Regia di Taika Waititi Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 62022 ELVIS Regia di Baz Luhrmann Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 22 giugno 2022 TOP GUN: MAVERICK Regia di Joseph Kosinski Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 25 maggio 2022 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO Regia di Colin Trevorrow Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 02 giugno 2022 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ Regia di Angus MacLane Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 15 giugno 2022 PRINCIPESSA MONONOKE Regia di Hayao Miyazaki Genere ...

... dato chela Sicilia al primo posto in Italia per tasso di crescita delle interazioni ... Il sogno nel cassetto "Fare unal cinema o nelle piattaforme a pagamento non nascondo che sono i ...Poi Melissa andò in tv, il libro ine si scatenò il putiferio: sesso esplicito e ... è sempre stata "la scrittrice", però dopo ildi Luca Guadagnino ( l adattamento cinematografico del ...