Classifica ATP: Maestrelli 100 e lode, in sette guadagnano posizioni (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 19enne di Pisa grazie alla conquista del suo primo Challenger a Verona compie un balzo di ben 100 posizioni entrando per la prima volta in top-250. Subito dopo Sinner (10) e Berrettini (15) fanno passi avanti Sonego (60), Fognini (61), Musetti (62), Cobolli (134), Travaglia (136), Mager (141) e Cecchinato (147). Best ranking per Pellegrino (174) e Darderi (182) Leggi su federtennis (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 19enne di Pisa grazie alla conquista del suo primo Challenger a Verona compie un balzo di ben 100entrando per la prima volta in top-250. Subito dopo Sinner (10) e Berrettini (15) fanno passi avanti Sonego (60), Fognini (61), Musetti (62), Cobolli (134), Travaglia (136), Mager (141) e Cecchinato (147). Best ranking per Pellegrino (174) e Darderi (182)

