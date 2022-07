Circularity premiata dal mercato | fatturato triplicato nel 2021

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. - (Adnkronos) -, startup dell'economia circolare e società benefit, prima piattaforma in Italia che consente alle imprese di riciclare e riutilizzare i loro scarti di produzione, ha chiuso l'eserciziocon risultati estremamente positivi e in crescita. Pur in un anno ancora contrassegnato dal Covid,ha più cheil suoregistrando un forte incremento del numero di clienti, in particolare nei settori tessile, agroalimentare, edile e farmaceutico. In uno scenario economico e sociale caratterizzato dall'urgenza di perseguire la transizione ecologica, necessaria e inevitabile per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del(COP26 di Glasgow), la significativa ...