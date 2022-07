Cinque Paesi europei nella morsa del “caldo infernale” (Di lunedì 18 luglio 2022) Quella appena iniziata si preannuncia essere la settimana più calda dell’anno, per il momento. In tutta Europa le temperature stanno frantumando ogni record, dall’Europa occidentale, dalla Spagna al Regno Unito. Gli esperti prevedono che in diverse zone saranno superati abbondantemente i 40°C, questo è il risultato dei cambiamenti climatici a livello mondiale. Nelle ultime settimane, in tutta la zona Mediterranea, i vigili del fuoco hanno lottato per contenere le fiamme dei vari incendi che si sono sviluppati a causa della siccità, i fiumi si sono prosciugati e migliaia di persone sono state fatte evacuare dalle loro case. Secondo i media locali, a causa del caldo in Spagna sono decedute 230 persone, mentre in Portogallo 238. Le temperature – risultato di un’area di alta pressione in lento movimento che porta aria rovente dal Nord Africa – dovrebbero continuare questa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 luglio 2022) Quella appena iniziata si preannuncia essere la settimana più calda dell’anno, per il momento. In tutta Europa le temperature stanno frantumando ogni record, dall’Europa occidentale, dalla Spagna al Regno Unito. Gli esperti prevedono che in diverse zone saranno superati abbondantemente i 40°C, questo è il risultato dei cambiamenti climatici a livello mondiale. Nelle ultime settimane, in tutta la zona Mediterranea, i vigili del fuoco hanno lottato per contenere le fiamme dei vari incendi che si sono sviluppati a causa della siccità, i fiumi si sono prosciugati e migliaia di persone sono state fatte evacuare dalle loro case. Secondo i media locali, a causa delin Spagna sono decedute 230 persone, mentre in Portogallo 238. Le temperature – risultato di un’area di alta pressione in lento movimento che porta aria rovente dal Nord Africa – dovrebbero continuare questa ...

