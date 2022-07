Ciclovie turistiche | cinquantuno milioni di euro per la Regione Puglia Pnrr

(Di lunedì 18 luglio 2022) Di Nino Sangerardi: Cifra interessante quella elargita dallo Stato in favore della: 51.101.947,93. Finanziamento riconducibile al( piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito del programma denominato “ mobilità ciclistica, sub investimento”. La Legge n.2/2018 con oggetto “ Disposizioni della mobilità in bicicletta e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” mira a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per esigenze quotidiane sia per attivitàe ricreative al fine di migliorare efficienza, sicurezza e sostenibilità della mobilità urbana nonché tutelare il patrimonio naturale e ambientale. Quindi ilassegna un importo complessivo di ...

