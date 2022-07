Ciclismo, Bob Jungels: “Il caldo al Tour? Nel ciclismo si impara solo se succede qualcosa di brutto” (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la 15esima tappa del Tour de France 2022, oggi la carovana in terra transalpina osserva un giorno di riposo. La frazione di ieri, vinta da Jasper Philipsen all’arrivo in quel di Carcassone, ha lasciato però non pochi strascichi, legati soprattutto all’elevata temperatura e a un caldo davvero forte. A parlare ai microfoni di CyclingNews, della situazione venutasi a verificare, di cui ne ha fatto le spese su tutti Michael Morkøv, il danese della Quick-Step Alpha Vinyl Team che è arrivato fuori tempo massimo, è stato Bob Jungels (AG2R Citroën Team), vincitore della nona tappa, che ha detto: “Tutto sommato siamo stati fortunati perché era una tappa piatta. Ma direi che gare di altri sport sarebbero cancellate con questo tipo di caldo”. Poi ha aggiunto: “Penso che il mondo del ciclismo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la 15esima tappa delde France 2022, oggi la carovana in terra transalpina osserva un giorno di riposo. La frazione di ieri, vinta da Jasper Philipsen all’arrivo in quel di Carcassone, ha lasciato però non pochi strascichi, legati soprattutto all’elevata temperatura e a undavvero forte. A parlare ai microfoni di CyclingNews, della situazione venutasi a verificare, di cui ne ha fatto le spese su tutti Michael Morkøv, il danese della Quick-Step Alpha Vinyl Team che è arrivato fuori tempo massimo, è stato Bob(AG2R Citroën Team), vincitore della nona tappa, che ha detto: “Tutto sommato siamo stati fortunati perché era una tappa piatta. Ma direi che gare di altri sport sarebbero cancellate con questo tipo di”. Poi ha aggiunto: “Penso che il mondo del...

Pubblicità

Eurosport_IT : A 63km dall'arrivo c'è il numero di giornata: il lussemburghese Bob Jungels sorprende tutti e si prende la nona tap… - DanieleSportapp : Bob #Jungels ha vinto la 9^ tappa e ha permesso al Lussemburgo di centrare il 71° successo parziale di sempre al… - azzurridigloria : ????? TOUR DE FRANCE, 9A TAPPA ????? Bob #Jungels risorge nella 9a frazione del #Tour2022, vincendo dopo una grande… - RaiSport : #RaiTour ?? 9a tappa Prima vittoria al #TourDeFrance per Bob #Jungels Seconda posizione per #Castroviejo, terza per… - Eurosport_IT : Bob Jungels torna a vincere in un Grande Giro dopo 5 anni ?? #TDF2022 | #EurosportCICLISMO -