Ci sono due fermi per il delitto del ragazzo sgozzato alle porte di Roma (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Giallo ad Artena, comune dei Castelli Romani a pochi chilometri dalla Capitale. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato domenica sera alle 21.30, con la gola tagliata da un coltello, in strada a via di Casa Colonnella. Il cadavere del giovane, dell'apparente età di 25/30 anni, non è stato ancora identificato. L'uomo non aveva documenti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della compagnia Colleferro che indagano sul ritrovamento. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio e due persone sono state fermate dai carabinieri. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. I due soggetti sono stati ascoltati nella notte dal pm di Velletri Vincenzo Antonio Bufano. In queste ore chi indaga si sta concentrando sulla ricostruzione fornita dalle persone informate ...

