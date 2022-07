“Ci siamo sposati” Nozze vip a sorpresa | la notizia solo ‘a cose fatte’

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Ci! Questo fine settimana è stato senza dubbio il più felice della nostra vita” è l’annuncio inaspettato di Pablo Puyol matrimonio. L’attore, ballerino e cantante spagnolo si è sposato a. Non aveva rivelato nulla prima del grande giorno, dunque ha reso nota la lieta“afatte”. E ha lasciato tutti a bocca aperta condividendo sul suo profilo Instagram gli scatti dopo il fatidico sì alla fidanzata, anche lei attrice, Beatriz Mur. La cerimonia si è svolta in mezzo alla natura, è stato un matrimonio romantico davanti agli amici più cari e i parenti stretti. Tra gli invitati anche Gema Mengual, una delle migliori nuotatrici del nostro Paese. Pablo Puyol matrimonio a: l’attore si è sposato “Eravamo circondati dalle persone che amiamo ...

Pubblicità

SignoraWaldorf : Volevo condividere con voi la foto del bouquet fatto d'origami che ho ordinato per il mio matrimonio, ma che il gio… - figliodenomade : @AlSevP o e lui siamo già sposati - michelemignani1 : @adila2g Magari mi piacerebbe da morire...in più di 16 anni che siamo sposati non mi ha fatto mai un pompino quella stronza.. - tuttoeniente7 : @FelipeKarmelo @onaitsabes @GaIadhrim @agente_zeta Mio marito è mezzo siciliano, avessimo invitato tutte le zie e i… - Scombiccherare : RT @fotoinutilizara: Se JLo è Ben Affleck si sono sposati praticamente siamo veramente nel 2003 (estate Tral’altro altrettanto infernale) q… -

... lasciati quattro anni dopo ma poi subito ripresi e: dopo due figli e parecchi anni insieme hanno svelato in un'intervista la loro ricetta per la felicità: ', ma continuiamo a ......virale di Nicola Bambini Jennifer Lopez e Ben Affleck si sonoa Las Vegas di Stefania Saltalamacchia Il film di Guadagnino le piace "No, né allora né oggi. Ne ho discusso con Luca e ci...Una manciata di produttori si sono uniti e hanno condiviso un marchio per contraddistinguere le proprie etichette di Moscato di Volpara vino che in Alta Valle Versa e particolarmente nel territorio di ...I Bennifer hanno detto sì. Le star di Hollywood Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposate a Las Vegas. Lo ha confermato la stess JLo. «Ce l&rsqu ...