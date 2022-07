Ci resta solo Gimbo: 'Sto male, ma ci provo' - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) Gianmarco Tamberi, 30 anni, a caccia della prima medaglia. mondiale all'aperto di Leo Turrini È meglio dirlo, anzi, scriverlo subito. Se Tamberi non fosse Tamberi, la logica imporrebbe di segnalare ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Gianmarco Tamberi, 30 anni, a caccia della prima medaglia. mondiale all'aperto di Leo Turrini È meglio dirlo, anzi, scriverlo subito. Se Tamberi non fosse Tamberi, la logica imporrebbe di segnalare ...

Pubblicità

matteograndi : Conte dice: “daremo la fiducia a Draghi solo se verranno accolte le istanze del M5S”. Se ne deduce che Conte non… - riotta : Il presidente @GiuseppeConteIT può avere un futuro politico in Italia, la sua popolarità resta notevole tra la gent… - GiovaAlbanese : Il dialogo tra #Juve e #Genoa per #Cambiaso resta aperto sulla stessa scia dei giorni scorsi. #Dragusin è atteso di… - franciceo : @MinutemanItaly Resta solo l'incognita di quanta tecnologia aliena segreta sia stata sviluppata in USA dal 1947 - GiacomoMarcella : Il destino decide chi entra nella tua vita. Ma solo tu puoi decidere chi ci resta!! (Grazia Maria M.) Buona settima… -