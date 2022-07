Christa Päffgen, ovvero Nico dei Velvet Underground (Di lunedì 18 luglio 2022) Nata a Colonia, il 16 ottobre 1938, Christa Päffgen sarebbe diventata una delle voci più belle degli anni Settanta e Ottanta. Divenne la musa ispiratrice di Andy Warhol e si presentò al mondo con il nome Nico. Una bellezza nordica all’apparenza delicata, capace di sprigionare un’energia contagiosa. Dalle passerelle della moda alla Factory di Warhol Copyright pocketmagsChrista Päffgen è una modella molto bella e famosa. Sfila per Coco Chanel, e lavora con riviste molto in voga all’epoca come Elle e Vogue. Christa prese il nome “Nico” quando il regista Nikos Papatakis si innamorò follemente di lei. L’amico fotografo Herbert Tobias iniziò a chiamarla con il nome di Papatakis, per schernirla e lei decise di mantenerlo per tutto il resto della sua carriera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Nata a Colonia, il 16 ottobre 1938,sarebbe diventata una delle voci più belle degli anni Settanta e Ottanta. Divenne la musa ispiratrice di Andy Warhol e si presentò al mondo con il nome. Una bellezza nordica all’apparenza delicata, capace di sprigionare un’energia contagiosa. Dalle passerelle della moda alla Factory di Warhol Copyright pocketmagsè una modella molto bella e famosa. Sfila per Coco Chanel, e lavora con riviste molto in voga all’epoca come Elle e Vogue.prese il nome “” quando il regista Nikos Papatakis si innamorò follemente di lei. L’amico fotografo Herbert Tobias iniziò a chiamarla con il nome di Papatakis, per schernirla e lei decise di mantenerlo per tutto il resto della sua carriera ...

√ Nico: certo icona, ma anche cantante Il 18 luglio del 1988 moriva a Ibiza, all'età di 49 anni, a causa di una caduta in bicicletta che le procurò una emorragia cerebrale, Christa Päffgen , in arte Nico. Una carriera breve, una morte prematura, una vita faticosa e dolorosa: in poche frasi il riassunto di Nico, cantante sui generis, attrice, modella, icona. Dagli esordi ... Decamerock. Storie di rock e dannazione La Buratti interpreta il personaggio di Nico (all'anagrafe Christa Päffgen ), la cantante, attrice e modella nota per essere stata la musa di Andy Warhol nonché l'amante, tra gli altri, di Alain ... Il 18 luglio del 1988 moriva a Ibiza, all'età di 49 anni, a causa di una caduta in bicicletta che le procurò una emorragia cerebrale,, in arte Nico. Una carriera breve, una morte prematura, una vita faticosa e dolorosa: in poche frasi il riassunto di Nico, cantante sui generis, attrice, modella, icona. Dagli esordi ...La Buratti interpreta il personaggio di Nico (all'anagrafe), la cantante, attrice e modella nota per essere stata la musa di Andy Warhol nonché l'amante, tra gli altri, di Alain ...