Chiara Nasti vittima di bodyshaming per il peso in gravidanza dopo le sue parole sulle donne che svaccano (Di lunedì 18 luglio 2022) Altro giro, altra polemica social. dopo esser finita nel mirino delle critiche per aver parlato delle “donne incinte che si svaccano”, Chiara Nasti finisce nello stesso girone dantesco delle vittime di bodyshaming. È bastata una foto in bikini pubblicata sulla sua pagina Instagram – mentre si trova all’interno del quinto mese di gravidanza – per dare vita ai classici commenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@Nastilove) Chiara Nasti subisce bodyshaming per una foto in bikini Solo qualche settimana fa, una sua uscita – sempre sui social – aveva provocato grandi polemiche e forte ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Altro giro, altra polemica social.esser finita nel mirino delle critiche per aver parlato delle “incinte che si”,finisce nello stesso girone dantesco delle vittime di. È bastata una foto in bikini pubblicata sulla sua pagina Instagram – mentre si trova all’interno del quinto mese di– per dare vita ai classici commenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@love)subisceper una foto in bikini Solo qualche settimana fa, una sua uscita – sempre sui social – aveva provocato grandi polemiche e forte ...

