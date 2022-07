Chiara Nasti in bikini esplosivo: chili di troppo? Ecco la risposta piccata (Di lunedì 18 luglio 2022) Un mese fa aveva raccontato sui social di aver preso solo 100 grammi in gravidanza, a chi l’aveva attaccata aveva risposto parlando di “mamme che svaccano”. Ora Chiara Nasti, in dolce attesa di un bebè dal calciatore Mattia Zaccagni, posta foto in bikini arancio esplosivo e commenta: “Kg in più che amo”. Non si fa attendere la replica dei follower, una donna ha scritto: “Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane”. Lei risponde subito piccata. “La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 18 luglio 2022) Un mese fa aveva raccontato sui social di aver preso solo 100 grammi in gravidanza, a chi l’aveva attaccata aveva risposto parlando di “mamme che svaccano”. Ora, in dolce attesa di un bebè dal calciatore Mattia Zaccagni, posta foto inarancioe commenta: “Kg in più che amo”. Non si fa attendere la replica dei follower, una donna ha scritto: “Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane”. Lei risponde subito. “La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il ...

