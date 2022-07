Chiara Nasti di nuovo nella bufera dopo la foto in bikini: “Hai preso troppo peso in gravidanza!”, la sua piccata replica (Di lunedì 18 luglio 2022) Non si può di certo dire che la dolce attesa di Chiara Nasti sia vissuta al riparo dai riflettori e dalle polemiche. Fin da quando ha svelato il sesso del suo bebè con un mega baby shower allo stadio Olimpico, “casa” del suo compagno, il calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni, una valanga di critiche e di commenti ironici e spesso poco eleganti ha investito la giovane influencer. Come poco eleganti sono state anche le risposte, spesso inopportune ed evitabili date dalla Nasti. Dal gamberetto di Zaniolo alle donne che si svaccano in gravidanza, Chiara Nasti non ha mai smesso di essere pungente, tant’è che a esporsi dopo le sue diChiarazioni sono stati anche volti noti del mondo dello spettacolo. Di recente però, a essere stato preso di mira è stato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 luglio 2022) Non si può di certo dire che la dolce attesa disia vissuta al riparo dai riflettori e dalle polemiche. Fin da quando ha svelato il sesso del suo bebè con un mega baby shower allo stadio Olimpico, “casa” del suo compagno, il calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni, una valanga di critiche e di commenti ironici e spesso poco eleganti ha investito la giovane influencer. Come poco eleganti sono state anche le risposte, spesso inopportune ed evitabili date dalla. Dal gamberetto di Zaniolo alle donne che si svaccano in gravidanza,non ha mai smesso di essere pungente, tant’è che a esporsile sue dizioni sono stati anche volti noti del mondo dello spettacolo. Di recente però, a essere statodi mira è stato ...

