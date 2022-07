Chiara Nasti, ancora bufera sui social: “Avete odio represso dentro” (Di lunedì 18 luglio 2022) Chiara Nasti è un’influencer che ha molto seguito su Instagram ma a causa del suoi commenti spesso sprezzanti e altezzosi si fa odiare da tanti. Ora la ragazza è incinta e spesso pubblica delle foto del suo pancione. Tra le tante ne ha pubblicata e in didascalia ha parlato di quanto si sta ingrandendo la sua pancia: un commento l’ha fatto esplodere e da lì è partita la bufera. Chiara Nasti, il commento che ha fatto infuriare il web: “Le donne incinte svaccano” Chiara Nasti ha racconto tanto odio qualche giorno fa dopo un’affermazione secondo la quale lei non avrebbe preso neanche un chilo in gravidanza. “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… ... Leggi su tvzap (Di lunedì 18 luglio 2022)è un’influencer che ha molto seguito su Instagram ma a causa del suoi commenti spesso sprezzanti e altezzosi si fa odiare da tanti. Ora la ragazza è incinta e spesso pubblica delle foto del suo pancione. Tra le tante ne ha pubblicata e in didascalia ha parlato di quanto si sta ingrandendo la sua pancia: un commento l’ha fatto esplodere e da lì è partita la, il commento che ha fatto infuriare il web: “Le donne incinte svaccano”ha racconto tantoqualche giorno fa dopo un’affermazione secondo la quale lei non avrebbe preso neanche un chilo in gravidanza. “Per fortuna non ho messo1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… ...

Pubblicità

IsaeChia : Chiara Nasti di nuovo nella bufera dopo la foto in bikini: “Hai preso troppo peso in gravidanza!”, la sua piccata r… - DonnaGlamour : Chiara Nasti, piovono critiche per la foto in bikini: “Hai preso troppi chili”, lei “Una vergogna!” - neXtquotidiano : #ChiaraNasti vittima di bodyshaming per il peso in gravidanza dopo le sue parole sulle donne che svaccano - infoitcultura : Chiara Nasti incinta, chili in più e primi problemi: “Ho sempre…” - infoitcultura : Chiara Nasti sulla pancia sempre più grande: 'Prima era minuscola, come ha fatto ad allargarsi' -